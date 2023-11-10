شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل تدمر دبابة إسرائيلية وتقصف مستوطنتى "نيريم" و"العين الثالثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة، تدمير دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غربي مدينة غزة. وقالت في بيان، "تم تدمّر دبابة إسرائيلية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105". وأضافت في أن الكتائب قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، وكذلك قصف مستوطنتي "نيريم" و"العين الثالثة" في غلاف غزة.

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