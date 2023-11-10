شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفى فى قصف إسرائيلى على غزة.. والعدد يصل لـ34 منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية اليوم الجمعة، استشهاد الصحفي حمود القرا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنه باستشهاد "القرا" يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيل على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، الى 34 صحفيا.

و في اليوم الـ35 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل مقاتلات الاحتلال ارتكاب الجرائم الإنسانية والحربية، بقصفها للممرات الإنسانية وتستهدف المستشفيات، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.