شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الدينية بالحرمين يوجه القيادات الدينية بإثراء تجربة الزائرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ،خلال لقائه مع القيادات الدينية، ضرورة تعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المصلين، وأضاف، "إن هدفنا خلق البيئة التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة القاصدين دينيًا.

وحث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ خلال اجتماعه مع القيادات الدينية، على مضاعفة الجهود، وأهمية تهيئة الأجواء الدينية التعبدية للمصلين في الحرمين؛ لتوطيد فضيلة يوم الجمعة في النفوس. داعيًا القاصدين والزائرين إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية إيمانية روحانية في الحرمين، وتقوية القيم الإسلامية، والآداب الشرعية. وفق"سبق".

ومن جانبها كانت رئاسة الشؤون الدينية قد كثفت جهودها الدينية والتوعوية الميدانية، ورفعت جاهزية كافة الطاقات والإمكانات الدينية؛ من التقانة والقنوات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية؛ لتدعيم رسالة فضائل يوم الجمعة في نفوس المسلمين، ولإثراء تجربة القاصدين، وإيجاد البيئة الإيمانية الملائمة في الحرمين؛ لأداء صلاة الجمعة.

وتقدم رئاسة الشؤون الدينية منظومةً من الخِدمات الدينية الميدانية المتكاملة، المبنية على الحوكمة وقياس الأثر، بهدف إثراء تجربة القاصدين الدينية، والتيسير عليهم، ويشرف عليها نخبة من الشباب السعودي الطموح، المجهزين والمؤهلين على العمل الميداني الديني؛ لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، من الخِدمات الدينية المجودة المتقنة.