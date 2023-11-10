المنتدى الأفريقي للاستثمار في مراكش يناقش فرص وتحديات التنمية داخل القارة السمراء

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، أكد الملك المغربي محمد السادس أن إنشاء شبكات مندمجة للبنى التحتية يظل شرطا أساسيا لتحفيز خلق سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار أفريقيا لكافة مؤهلاتها من حيث النمو الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية، يتمثل في العجز المسجل في البنى التحتية على صعيد القارة.

وحول أهم الملفات التي ناقشها المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم، يقول الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن المنتدى الأفريقي للاستثمار يأتي في ظل توترات جيواسترايجية على مستوى العالم، وتقلبات مناخية وخاصة أفريقيا، ما يكسبه أهمية خاصة.

19 أكتوبر, 08:00 GMT

التنمية المستدامة

وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن الحديث عن التنمية المستدامة والمشروعات الواجب تنفيذها في أفريقيا اليوم يأتي في مقدمة أولويات الدول الساعية للاستثمار في القارة.

وأشار إلى أن تنافس العديد من الدول من أجل الحصول على حصص استثمارية أكبر في أفريقيا بات جليا في الوقت الراهن، إذ تتوفر أفريقيا على 30% من احتياطي المعادن على مستوى العالم، و12 % من احتياطي النفط، و40% من احتياطي الذهب العالمي.

وشدد رشيد على أنه رغم امتلاك القارة الأفريقية الكثير من الثروات، لكنها تعيش ظروفا مغايرة تماما لما تمتلكه، ما يؤكد ضرورة السعي لتغيير الوضع الراهن.

16 أكتوبر, 18:42 GMT

أرقام وإحصاءات

وفق ساري، فإن هناك حاجة ملحة لتفعيل دور "المنظمة الأفريقية للتجارة الحرة"، والتي تأسست عام 2018، وبدأت في العام 2021، بما يسهم في تحسن العديد من المؤشرات وفي مقدمتها التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

ويوضح أن التجارة البينية يمكنها أن تصل إلى 52%، كما هو الحال بالنسبة للصادرات المرشحة للوصول إلى 560 مليار دولار، كما يمكن الوصول بالصادرات الأفريقية على مستوى العالم إلى 46 %.

وفق رشيد، فإن هناك مجموعة من المؤهلات الكبيرة للقارة الأفريقية، لكنها تحتاج لتقوية البنية التحتية، والجوانب اللوجستية والقانونية، وكذلك الاستثمار في الطاقات المتجددة.

ويرى أن المغرب يقدم نفسه كنموذج يحتذى به على مستوى البنى التحتية، في إطار سعيه لاستقطاب مجموعة من سلاسل الإنتاج، والاستثمارات في القطاعات المهمة.

25 مايو 2020, 17:04 GMT

مناخ الأعمال

في الإطار، يقول أوهادي سعيد الخبير الاقتصادي المغربي، إن التظاهرة القارية تأتي في وقت تحتاج فيه الدول المعنية لتجويد مناخ الأعمال وتسهيل حركة الرساميل للمساهمة في التنمية المستدامة، خاصة في ظل تبعات أزمة كوفيد 19 وما ترتب عليها، إضافة لتبعات الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا.

وأشار إلى أن العديد من البنود تناقش على طاولة الاجتماعات، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مسؤول ومستدام، والعمل على الحد من التغيرات المناخية، من خلال استعمال تكنولوجيا نظيفة وتنمية نماذج اقتصاد دائري وتعزيز سلاسل التوريد المسؤولة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار.

ويشير سعيد في حديثه مع "الخليج 365"، إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية وتعبئة الرساميل المحلية بالإضافة للوقوف على الفرص والمشروعات في القارة الأفريقية هي من المستهدفات التي يناقشها الاجتماع، من أجل الوقوف على الفرص والتحديات.

16 أكتوبر, 18:49 GMT

وفق الخبير، فإن المملكة تسعى للاستفادة من تجربتها في ميادين مهمة كالأسمدة والاتصالات والبنيات التحتية والبناء والمصارف المالية بالإضافة إلى الطاقة النظيفة، التي باتت من القطاعات المهمة في الوقت الراهن.

ويرى أن الاجتماع يعد فرصة لتحريك عجلة السياحة في المدينة الحمراء، والمساهمة في تعزيز الاستثمارات المغربية في أفريقيا التي تعد ثاني مستثمر بعد الصين، في ظل السباق الكبير تجاه أفريقيا.

ويحضر أيام السوق لعام 2023، العديد من رؤساء الدول وأكثر من 1000 مشارك، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون ورؤساء المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والإقليمية وقادة الأعمال ومطورو المشاريع والوزراء الحكوميون.