"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الحزب في بياناته الثلاث، اليوم الجمعة: "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌ عند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم ‏تجمعين ‏للجيش الإسرائيلي، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة".

وأفاد مراسل "الخليج 365" من جنوب لبنان، اليوم الجمعة، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدات مروحين والبستان ويارين وميس الجبل وبليدا في القطاع الشرقي، كما استهدف بالمدفعية أطراف الجهة الغربية لمنطقة اللبونة ووادي مظلم عند أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من جنوب لبنان".

وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، مقتل 7 من مقاتليه في جنوب لبنان.