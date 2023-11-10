شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قنابل فسفورية وقصف عنيف بمحيط مجمع الشفاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن مراسل "القاهرة الإخبارية" يقول أن هناك قنابل فسفور كثيفة وقصف عنيف في محيط مجمع الشفاء.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.