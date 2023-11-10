إعلام إسرائيلي: مقتل قائد عسكري رفيع في الجيش إثر معارك غرب ‎غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وسائل الإعلام: "تم قتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في معارك غرب ‎غزة، وسكرتيرته المجندة آني عويدان، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة".

وأكدت حركة "حماس"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن خسائر الجيش الإسرائيلي كبيرة في قطاع غزة؛ لافتة إلى أن تل أبيب وسّعت دائرة استهدافاتها لمعظم مستشفيات مدينة غزة.

يأتي ذلك، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد أن قامت حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإطلاق عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها؛ وفي 8 أكتوبر، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.