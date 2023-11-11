شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى يستهدف بوابة مجمع الشفاء ومحيط مستشفى القدس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الجمعة، بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، وهى أكبر مؤسسة صحية فى قطاع غزة المنكوب، والذى يتعرض لعدوان إسرائيلى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر فى قطاع غزة، إن قصفًا آخر استهدف بعدد من الصواريخ منزلًا خلف مُستشفى "القدس" فى منطقة "تل الهوا"، وسط تصعيد إسرائيلى كبير على المنازل والمستشفيات والمدارس.

وقال المُتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة أشرف القدرة إن القصف لا يزال مُتواصلًا فى مُحيط مجمع "الشفاء" الطبى حتى الآن.