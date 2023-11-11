الجيش السوري يقضي على القائد الميداني في "جبهة النصرة" الذي شارك بعمليات قصف اللاذقية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كوليت، إن "القوات السورية قضت على القائد الميداني لجماعة جبهة النصرة في منطقة معيان في محافظة إدلب، سعيد يوسف الرحمن، الذي شارك في تنظيم قصف منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية".

وكانت "جبهة النصرة" قد شاركت بتنظيم عمليات قصف عدة على مناطق في محافظة اللاذقية، بالإضافة لمواقع عسكرية للجيش السوري.

وأوضح المراسل أن ضابطا في الشرطة السورية قُتل وأُصيب خمسة عناصر آخرين جراء انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور، شرقي سوريا.

وقال قائد شرطة محافظة دير الزور، اللواء بلال محمود، لمراسل "الخليج 365": "في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم، وأثناء جرد مستودعات الذخيرة داخل الفرع حدث انفجار لقنبلة من الذخيرة".