شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى بغارات على مستشفيات ومدارس في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 مواطنين وأصيب 12 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين غرب رفح، جنوب قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت الوكالة إن عددًا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون، في قصف على مخيم النصيرات وعلى منزل في "بلوك 7" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع.

استهداف المدارس والمستشفيات

في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية انتشال جثامين 25 شهيدًا على الأقل من داخل مدرسة البراق التي تأوي مئات النازحين، في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد تعرضها لقصف من طيران الاحتلال ومدفعيته صباح الجمعة، وجرى نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن دبابات الاحتلال تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق، كما تحاصر مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وأعلنت مصادر طبية انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد نفاد مخزون الوقود، ما يعرض حياة عشرات الجرحى للخطر، لا سيما أن المستشفى يؤوي نازحين.

كما حذّرت إدارة مجمع الشفاء الطبي من انقطاع التيار الكهربائي في الساعات القليلة المقبلة، بعد استنفاد كل قطرة وقود، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الوقود إلى القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتعرض محيط المجمع مجددًا، اليوم الجمعة، لقصف من مدفعية الاحتلال، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ، علما أنه يؤوي آلاف النازحين إلى جانب الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال أطلق الرصاص على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس التابع لها في غزة.

وعلى جانب آخر، أفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر على المواطنين في عدد من الشوارع شمال قطاع غزة، بالتزامن مع نزوح الآلاف مع تواصل قصف طيران ومدفعية الاحتلال المكثف على منازلهم.