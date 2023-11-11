الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في غزة، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الشيخ تميم، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما جرى استعراض المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان عليها وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، بإلإضافة إلى بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتنطلق غداً السبت في الرياض القمة العربية غير العادية تحت عنوان "قمة التضامن مع فلسطين"، التي دعت إليها المملكة العربية السعودية وفلسطين، والتي خصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب.

وأقر وزراء الخارجية العرب، أمس الخميس، الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيناقشه القادة، السبت، ويتضمن دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.