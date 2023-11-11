الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي: نتطلع لضخ استثمارات جديدة في إفريقيا تتجاوز 25 مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إننا نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات، وتقديم 5 مليارات دولار تمويلا تنمويا إضافيا إلى إفريقيا حتى 2030.

وتابع: "لقد قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية، ونحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيمانا منها بدور إفريقيا.

وذكر أن المملكة تحرص على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الإفريقية، وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوما حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.

وجدد التزام المملكة بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان إفريقي.

"نهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية. ونتطلع إلى مشاركتكم مع المملكة في إبراز الدور المهم لإفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية. ونثق أن هذه القمة ستحقق- بإذن الله- ما نصبو إليه جميعا من نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة في المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية"، بحسب ولي العهد السعودي.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في إفريقيا لأكثر من 40 سفارة.