شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: توقف تام للعمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن الصحة الفلسطينية تقول أن هناك توقف تام للعمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسي.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر نحو أكثر من 200 آخرين.