شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قصـف عنيف للاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية أن هناك قصـف عنـيف للاحـتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي فى غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر نحو أكثر من 200 آخرين.