شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد "اليونسكو" قرار عواقب الوضع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، الجمعة، باعتماد مُنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" في اجتماع الدورة الـ42 للمؤتمر العام مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية تحت عنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين، فيما يخص جميع جوانب عمل منظمة اليونسكو"، بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أهمية اعتماد اليونسكو القرار الداعي إلى التوقف الفوري لاستهداف المدنيين، وخاصةً الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية و التعليم، ووقف الهجوم على المدارس والكليات والجامعات، وإدانة مواصلة قتل الصحفيين وتدمير المراكز الإعلامية، ومواقع التراث والمتاحف والمراكز الثقافية، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية، واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بما يهدد الأمن والسلم الدوليين. ودعت الخارجية الدول الأعضاء للعمل بشكل عاجل لوقف العدوان، وتمكين دخول المساعدات ومنع التهجير القسري، وحماية الشعب الفلسطيني.

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