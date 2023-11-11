الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث باسم الجيش أن" تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن".

9 نوفمبر, 20:13 GMT

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.