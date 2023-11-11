شكرا لقرائتكم خبر عن محاصرة أكبر مستشفيات قطاع غزة وسط قصف مدفعي للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط قصف مدفعي على محيطه، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة.

ويأتي الحصار من عدة جهات، فيما يتواجد فيه آلاف الجرحى والمرضى.

تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات غزة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدة قذائف أطلقتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي سقطت على عدة أقسام في المستشفى، وباحاته الخارجية مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وذكرت أن الوضع داخل مستشفى الشفاء كارثي، مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية.

مستشفى الشفاء في غزة

كما يتوقف آخر مولد للكهرباء غدًا، بعد نفاذ الوقود المشغل للمولدات الكهربائية.

ولفتت إلى أن أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة وهو المستشفى الإندونيسي توقف عن العمل أثر إطفاء آخر مولد كهربائي، بسبب نفاذ الوقود وهو ما ينذر بكارثة خطيرة على حياة الجرحى والمرضى.