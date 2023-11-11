شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 135 مؤسسة صحية واستشهاد 198 طبيبًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية، تدمير طائرات الاحتلال 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 198 من كوادر وزارة الصحة من أطباء ومسعفين، استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وذكرت أن 67 مؤسسة وعيادة صحية خرجت عن الخدمة، أما بسبب القصف أو نتيجة نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت لوجود 2700 مفقودًا، بينهم 1500 طفلاً لا يزالون تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

وكان استشهد 3 مواطنين وأصيب 12 آخرين، مساء الجمعة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين غرب رفح، جنوب قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

قصف على مخيم النصيرات

وقالت الوكالة إن عددًا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون، في قصف على مخيم النصيرات وعلى منزل في "بلوك 7" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع.

كما أعلنت مصادر طبية انتشال جثامين 25 شهيدًا على الأقل من داخل مدرسة البراق التي تأوي مئات النازحين، في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد تعرضها لقصف من طيران الاحتلال ومدفعيته صباح الجمعة، وجرى نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الإندونيسي

وأفادت مصادر محلية بأن دبابات الاحتلال تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق، كما تحاصر مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وأعلنت مصادر طبية انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد نفاد مخزون الوقود، ما يعرض حياة عشرات الجرحى للخطر، لا سيما أن المستشفى يؤوي نازحين.