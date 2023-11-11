شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة فى غزة تعلن توقف العمليات بمستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن توقف العمليات في مجمع الشفاء الطبي بعد نفاد الوقود تماما، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عدد من المناطق في قطاع غزة.