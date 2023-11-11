شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن وولى عهده يشاركان فى القمة العربية الإسلامية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأراضي الأردنية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في الرياض لبحث الأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية ووقف الحرب على غزة.

وتقرر عقد القمة بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.