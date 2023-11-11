رئيسي يصل إلى السعودية مرتديا الكوفية الفلسطينية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وظهر الرئيس الإيراني وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، عند وصوله إلى في زيارته الأولى، والتي تمثل أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى المملكة منذ 11 عاما.

وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن.

يذكر أنه واستجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد جاءت تصريحات رئيسي قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في قمة عربية إسلامية لبحث الأوضاع في غزة.

وقال الرئيس الإيراني إن "أمريكا تعلن في تصريحاتها أنها تريد عدم اتساع نطاق الحرب، ووجهت رسائل إلى إيران وبعض الدول، لكن هذا التصريح لا ينسجم مع تصرفاتها"، مضيفا أن "آلة الحرب في غزة في يدي أمريكا، لكنها تعرقل وقف إطلاق النار في غزة".