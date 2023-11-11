الخليج اليوم .. نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يصل الرياض على رأس وفد الإمارات إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى العاصمة الرياض على رأس وفد دولة الإمارات إلى "القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية" التي تستضيفها اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ويضم وفد الدولة إلى القمة كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين.