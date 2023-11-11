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الخليج اليوم .. شاهد.. مغادرة الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة.. والكشف عن حمولتها

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الرياض - كتب موسى القحطاني - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية الثالثة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
 

 

شاهد.. مغادرة الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة.. والكشف عن حمولتها

 

شاهد.. مغادرة الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة.. والكشف عن حمولتها

 

شاهد.. مغادرة الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة.. والكشف عن حمولتها

 

شاهد.. مغادرة الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة.. والكشف عن حمولتها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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