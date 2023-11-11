الخليج اليوم .. السعودية تستضيف قمة استثنائية بشأن غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بدأت الوفود الرسمية بالتوافد إلى مقر القمة الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم السبت، في العاصمة الرياض.

قمة استثنائية

فقد أعلنت المملكة استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاورها مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت.

وأضافت في بيان، أن القمة جاءت عوضاً عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يُعبر عن الإرادة العربية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإٍسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

شهر ثان على الحرب

يشار إلى أن الحرب التي دخلت شهرها الثاني، حصدت حتى الآن أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال من الجانب الفلسطيني.

فيما حذّر المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة من أنّ النظام الصحّي في غزّة "منهك تماما" ويتهاوى، مؤكداً مقتل طفل كل 10 دقائق.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغت 1200 في أحدث رقم قدمه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، بعدما كان أعلن سابقا أنه 1400، سقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.