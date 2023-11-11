شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الرئيس السيسى..انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة ، وإعلان التضامن العربى الإسلامى مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القوة الإسرائيلية الغاشمة .

يشارك في القمة قادة وزعماء العالم العربى والإسلامى ، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى وصل الرياض صباح اليوم للمشاركة في أعمال القمة .

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، فجر اليوم السبت، في بيان لها ، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها.