شكرا لقرائتكم خبر عن الوقود نفد تمامًا.. توقف العمليات في أكبر مستشفى بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.

وقال القدرة لوكالة رويترز: "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".

وفي نفس السياق، وثقت الوزارة، تدمير طائرات الاحتلال 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية.

العدوان الإسرائيلي

وأعلنت، أن 198 من كوادر وزارة الصحة من أطباء ومسعفين، استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت أن 67 مؤسسة وعيادة صحية خرجت عن الخدمة، أما بسبب القصف أو نتيجة نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.