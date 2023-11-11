شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: يجب وقف الحرب في غزة قبل أن تتحول إلى "صدام كبير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، إن الدول الحضور بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، تجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها وبسبب الحرب البشعة عليهم.

وأكد خلال كلمته، على ضرورة وقف الحرب في غزة، فورا قبل أن تصل إلى مرحلة الصدام الكبير الذي يطال بالأبرياء، ويمتد إلى العالم كله.

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وأوضح الأحداث الجارية ليس نتيجة شهر فقط، بل تمتد لظلم مستمر منذ 7 عقودة، سادت خلالها عقلية العزل انتهاكات المقدسات.