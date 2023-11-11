أردوغان: قطاع غزة يشبه "جهنم" ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أردوغان، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "73 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة والضفة هم من النساء والأطفال"، مؤكدا أن "حالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها".

وأضاف أن "الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي"، متابعا: "رأينا أمهات يحضنّ أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام".

وأكد أن "من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة، وأن الولايات المتحدة والغرب يدّعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، ولم يدعوَا حتى لوقف إطلاق النار"، مشددًا على ضرورة أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات.

وأوضح أردوغان أن "غزة التي حُرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم، ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها"، مؤكدًا على ضرورة النظر في جرائم إسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.

ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.