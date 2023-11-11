رئيسي: أمريكا شريك أساسي في الجرائم التي تحدث في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف رئيسي في كلمته خلال الاجتماع: "إن ما يحدث الآن في قطاع غزة يعتبر أسوأ جريمة في التاريخ، ويجب الاعتماد على العالم الإسلامي من أجل الوصل إلى مفتاح الحل".

وأشار رئيسي إلى أن "الصراع الدائر في فلسطين هو صراع الحق مع الباطل، التظاهرات المليونية في العالم تبرهن على التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية".

كما نوه الرئيس الإيراني إلى أن "الكيان الصهيوني انتهك القواعد الدولية في الاستهداف العشوائي للمدنيين، يتوجب على الدول الإسلامية تصنيف الكيان الصهيوني كمنظمة إرهابية".

وقال رئيسي أيضا إن "قيام الكيان القاتل في العالم الإسلامي يهدف لتعزيز سيطرة الدول المستبدة على المنطقة، والحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر".

وذكر رئيسي أيضا، أنه "إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية".

يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.