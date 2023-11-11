شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات وزارية في الجزائر تنهي مهام رئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون الجزائري، إن الرئيس عبد المجيد تبون، أنهى اليوم السبت، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن "رئيس الحكومة"

كما تم تعيين نذير العرباوي وزيرا أولا للحكومة خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي انهيت مهامه.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية "بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 (5و7) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021، والمتضمن تعيين الوزير الأول، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نذير العرباوي وزيرًا أول، خلفًا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه.

كما عيّن بوعلام بوعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة

ويشغل بوعلام بوعلام، منصب المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.