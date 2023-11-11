شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المنفى: علينا ألا نسمح لدولة الاحتلال فى التمادى بارتكاب جرائمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الرئاسي الليبيى محمد يونس المنفى خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، إننا أمام تحد حقيقى ومسئولية أمام شعوبنا والتاريخ وألا نسمح لدولة الاحتلال في التمادى في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة، واليوم يجب أن نترجم ارادتنا إلى مواقف وقرارات للتنفيذ وليس للدعوة أو المناشدة لقد طفح الكيل .

وأضاف: لقد أصبحت مصداقية العالم لحماية شعب تعرض للتجويع والتطهير العرقى والتصفية والاعتداء على مقدساته فكل شعوب العالم تتساءل عن جدوى المجتمع الدولى التي تخلق المبررات لهذا العدوان والسكوت على جرائمه.

وتابع: أن سبب ومبعث لقائنا قائم منذ اللحظة التي اغتصبت فيها فلسطين، وعلى الرغم من التأييد غير المبرر لحملة الإبادة الجماعية والسكوت عنها وتزايد المناصرون لعدالة قضية فلسطين حكومات وشعوبا من واجبنا توجيه التحية والتقدير لقادة الدول الأفريقية الذين كانوا معنا بالأمس في القمة السعودية الأفريقية وإلى شعوبهم المناصرين تاريخيا لقضايانا وإلى عدد من دول أسيا والكاريبى وجماهير في أوروبا التى خرجت لميادينها مطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والرافضى لمواقف بلادها، والصين والاتحاد الروسى وفرنسا، علينا أن ننتقل إلى إقرار خطة عمل فورية .