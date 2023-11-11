شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال: ما يحدث فى غزة يناقض كل القيم الأخلاقية والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الجمهورية الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، إن ما يحدث في غزة يناقض كل القيم الأخلاقية والإنسانية ويهدد المنطقة بأسرها، متابعا: "علينا دعم جهود حل الدولتين لأنه الضمان الوحيد لتحول المنطقة إلى عهد جديد يتميز بالأمن والاستقرار للجميع".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة فى الرياض: "علينا السعي لحماية كرامة وأبناء الشعب الفلسطيني وأطفال الشعب الفلسطيني وهذا هو واقع اليوم.. وعلينا التحدث عن هذا الأمر بكل جدية.. والعالم يراقبنا فى هذه القمة".

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.