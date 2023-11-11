نصر الله: إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف نصر الله في كلمته أنه "الفلسطينيون يطالبون القمة العربية الاسلامية التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد، يأملون أن تتمكن القمة اليوم من فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحى".

ونوّه نصر الله إلى أن "إسرائيل لم تحقق أي انجاز تستطيع أن تقدمه لجمهورها، وما زالت عاجزاة عن تقديم صورة انتصار لها أو صورة انكسار للمقاومين".

كما قال نصر الله إن "مهاجمة القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات لأهداف إسرائيلية لها نتائج مهمة بعيداً عن عملية الاعتراض لها".

وأشار نصر الله إلى أن "عمليات المقاومة العراقية ضد الأهداف الأميركية هي مساندة للفلسطينيين وتخدم فكرة تحرير العراق وسوريا".

وفيما يتعلق بالقصف الذي تعرضت له القواعد الأمريكية، ذكر نصر الله أن "الأميركيون اعترفوا بحصول 46 هجوماً على قواعدهم في سوريا والعراق وإصابة 56 جندياً، عمليات المقاومة العراقية تعبر عن شجاعة لافتة في وجه الأميركيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة".

أما فيما يخص سوريا، فأشار نصرالله إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات المحمية أميركياً وإسرائيلياً وحتى عربياً".

وقال نصر الله أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسوؤلية واعتدت علينا في سوريا".

أما فيما يخص إيران فقال نصر الله: "إذا كان هناك من قوة للمقاومة في لبنان وفلسطين ولحركات المقاومة في المنطقة فهي ببركة قيادة إيران، ولم تترك دعماً إلا وقدمته للمقاومة لتصمد شعوب المنطقة، وذلك رغم كل التهديدات".