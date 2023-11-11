الرئيس العراقي: نطالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وندد الرئيس العراقي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، "بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في الحرب التي تشنها على قطاع غزة"، مؤكدا أن هناك "محاولة إسرائيلية بائسة للإجهاز على قضية فلسطين".
وشدد على ضرورة التحرك السريع والجاد لإدخال المساعدات إلى غزة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية في القطاع.
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.