خبير: القمة العربية الإسلامية تسعى للضغط على واشنطن لتغيير موقفها المنحاز لإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف العاتي في حديثه لـ"راديو الخليج 365"، أن "القمة الاستثنائية تختلف من حيث الظرف التاريخي ومن حيث نوعية المشاركين، في ظل وجود المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وسط صمت أمريكي وغربي مطبق".

وأوضح أن "هذه القمة جاءت في ظرف استثنائي يشهده المجتمع الدولي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي".

وأشار إلى أنها "تهدف لخلق موقف داعم للأشقاء الفلسطينيين وموقف رافض للتهجير القسري للفلسطينيين، والمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية".

ويرى الخبير أن القمة ستركز على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغير من مواقفها المتناقضة وازدواجيتها في المعايير وانحيازها للجانب الإسرائيلي.

ووفقا له، فإن "أمريكا اختطفت مجلس الأمن لمصالحها من خلال استخدامها المتكرر للفيتو ضد أي قرار يتخذ ضد إسرائيل".

وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.