شكرا لقرائتكم خبر عن بالدبابات والقصف.. الاحتلال يحكم الحصار على مستشفى الشفاء بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحكمت الدبابات الإسرائيلية اليوم حصارها من جميع الاتجاهات على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وسط قصف من الطائرات الحربية والدبابات طال مرافق المستشفى، منها قسم الولادة للنساء، والعيادة الخارجية.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء، أن قذائف المدفعية تسقط في محيط وباحات المستشفى، مما منع الطواقم الطبية من عملية إخراج الشهداء لدفنهم من بوابات المستشفى.

وأوضحت أن قناصة الاحتلال تطلق النار على كل ما هو متحرك في مستشفى الشفاء، الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة.

انقطاع الكهرباء والمياه

وأكدت المصادر أن انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بشكل كامل عن أقسام المستشفى، مما تسبب في وفيات بين صفوف الجرحى والمرضى لاسيما الأطفال منهم.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحي في مستشفى الشفاء المحاصر من الدبابات الإسرائيلية كارثي، خاصة وأنه تم توثيق وفاة أطفال بسبب عدم توفر العلاج والأكسجين لهم، في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.