شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: سكان بيروت قد ينتهى بهم الأمر إلى "وضع سكان غزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت حزب الله من القيام بخطأ فادح خلال الحرب على غزة، مؤكدا أن سكان بيروت قد ينتهى بهم الأمر إلى "وضع سكان غزة" حال تدخل حزب الله بشكل مباشر فى الحرب، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

يذكر أن أعلن الجيش الإسرائيلى أمس إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري فى منطقة المنارة وسقوط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان في الشمال.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى: "أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع عسكري في منطقة المنارة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأضاف: "كما أصيب جندى من جيش الدفاع الإسرائيلى بجروح خطيرة وجندى آخر بجروح متوسطة نتيجة سقوط طائرة معادية دخلت الأراضى الإسرائيلية من لبنان، وتم إجلاء الجنديين لتلقى العلاج الطبى، وإبلاغ عائلتيهما".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني الجمعة استهداف موقع ‌‏راميم الإسرائيلي وتجمعات للجنود الإسرائيليين في عدد من المواقع جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد "حزب الله" اليوم مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره (الحزب) جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.