شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين نذير العرباوى رئيسا للوزراء بعد إنهاء مهام سلفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نذير العرباوى، وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذى أُنهيت مهامه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

كذلك عين الرئيس الجزائرى، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشئون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقيات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.