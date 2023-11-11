شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: نراقب ازدواجية المعايير وتضع إسرائيل فوق القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إننا نراقب ازدواجية المعايير التي تقوض مصداقية الدول التي تضع إسرائيل فوق القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية السعودى خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية المشتركة، أن أي مستقبل نتحدث عنه في إدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار غير مطروح ولكن غزة تدمر فى كل ساعة يموت العشرات والمستقبل الوحيد لجامعة الدول الإسلامية هو وقف النار فورا في قطاع غزة.