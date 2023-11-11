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وزير خارجية السعودية: نراقب ازدواجية المعايير وتضع إسرائيل فوق القانون الدولى

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إننا نراقب ازدواجية المعايير التي تقوض مصداقية الدول التي تضع إسرائيل فوق القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية السعودى خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية المشتركة، أن أي مستقبل نتحدث عنه في إدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار غير مطروح ولكن غزة تدمر فى كل ساعة يموت العشرات والمستقبل الوحيد لجامعة الدول الإسلامية هو وقف النار فورا في قطاع غزة.  

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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