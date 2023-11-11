البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات

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دبي - محمود عبدالرازق - وطالب البيان الختامي المشترك للقمة غير العادية التي تم تنظيمها استجابة لدعوة السعودية وفلسطين، بوجوب كسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى القطاع بشكل فوري.
ودعا إلى ضرورة دعم الجهود المصرية الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه القاهرة من خطوات لمواجهة نتائج العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة.
ولم يقف البيان الختامي عند هذا الحد، بل دعا جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات إسرائيل، التي يستخدمها جيشها في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه.
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بدوره، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة افتتح فيها القمة، إن "الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً وتحركاً فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة"، مطالبا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة، مؤكدا إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.
وقال أبوالغيط إن "إسرائيل بالقيام بحملة تطهير عرقي بحق أهالي غزة على مرأى ومسمع من العالم"، مؤكدا أن "إسرائيل تتمنى تهجير الأهالي من قطاع غزة".
وذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الخطوط الحمراء، محملا السلطات الإسرائيلية ومن يساندها المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة، مشيرا إلى أن "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا في غزة معظمهم أطفال ونساء"، وأضاف أن "لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية".
إن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.
وأكد الرئيس المصري أن "سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط.
وقال الملك الأردني:
نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا.
وأضاف أن "هذا لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق"، منوها إلى أن بلاده ستواصل "القيام بواجبها في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة".
وخلف القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، دمارا غير مسبوق للقطاع وأزال أحياء كاملة، وأسفر عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية، حتى مساء أمس الجمعة.