شركة أمريكية لتصنيع طائرات دون طيار توقع مذكرة تفاهم مع المغرب لتوسيع نشاطها في المملكة

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7 يناير 2018, 16:41 GMT
وأكدت أنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين الأمريكية والمغربية، ستعمل الشركة الأخيرة "مغرب نت" على تصنيع وبيع أنظمة "أونداس" الأمريكية لزبائنها في المغرب والسنغال.
ونقلت الصحيفة عن إريك بروك، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة "أونداس"، أن "المغرب يظهر قيادة قوية داخل أفريقيا على مستوى التطوير التكنولوجي، خاصة في قطاع الطيران، ما يساهم في نمو قوي للاستثمار التكنولوجي الاستراتيجي في مجالات عدة، بما في ذلك الطيران والطاقة".
ومن جانبه، قال المكي بن عمر، المدير العام للمعلومات في شركة مغرب نت"، أن شركته أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة "أونداس"، لتوسيع العمل على الخدمات المتعلقة بالأمن.
وأوضح ابن عمر أن أنظمة "أوبتيموس" يراها داخل العديد من التطبيقات في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، ما يمكن الاستفاد منه في جمع وتحليل البيانات الآلية بشكل سهل، فضلا عن مجموعة من الخدمات الجوية الأخرى دون طيار لتلبية متطلبات البيئات الأكثر تعقيدا.