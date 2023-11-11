الخليج اليوم .. مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتين في التصفيات الآسيوية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة "الأخضر"، استعدادا لمواجهة باكستان والأردن في أول جولتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف الأخضر السعودي نظيره الباكستاني، يوم 16 نوفمبر الجاري، على أرض ملعب نادي الفتح، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، ومن ثم يحل ضيفا على الأردن، يوم 21 من الشهر ذاته، في استاد عمّان الدولي.

استدعى مانشيني عددا من الأسماء الجديدة، في حين استبعد لاعبين آخرين، ومنهم محمد كنو وسلمان الفرج وفراس البريكان وغيرهم.

وفي ما يلي قائمة الأخضر التي ضمن 28 لاعبا:

محمد العويس، راغد نجار، نواف العقيدي، حامد يوسف؛

وليد الأحمد، عون السلولي، ياسر الشهراني، علي البليهي، حسن كادش، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، معاذ فقيهي، سعود عبد الحميد، فواز اليامي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، مختار علي، طلال حاجي، عباس الحسن، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، محمد مران، صالح الشهري، عبد الله رديف.