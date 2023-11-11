الخليج اليوم .. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش القمة الاسلامية العربية الاستثنائية في الرياض.

وقد انطلقت ظهر اليوم السبت في الرياض القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليُصار إلى عقدهما كقمة واحدة، اليوم.

وتأتي القمة في اليوم الـ36 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى وقع توسيع الاحتلال ضرباته مستهدفاً المستشفيات، فيما سقط آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي.