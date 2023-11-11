شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام: وثّقنا تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إنهم وثقوا تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها من الخدمة، وهى من الآليات التى دفعت بها إسرائيل للتوغل البرى فى قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام "نضرب القوات الإسرائيلية وندمر الآليات ونوقع القتلى والإصابات، مؤكدا أن الدبابات الإسرائيلية تواجه قتالا عنيفا تجبرها على التراجع".

وتنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلى مجازر بحق الشعب الفلسطينى، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر العديد من مستشفيات فطاع غزة وسط نفاد الوقود والأدوية والغذاء.