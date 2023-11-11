شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى يُطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية لمُستشفى القدس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم السبت، المجتمع الدولى والشركاء فى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالتدخل الفورى والعاجل لحماية مستشفى القدس وطواقمه الطبية، إضافة إلى 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح، متواجدين فيها، وفقاً للقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة.

واستنكرت الجمعية، فى بيان صحفى، مُحاصرة دبابات الاحتلال لمستشفى القدس وإطلاق النار مباشرة عليه؛ ما تسبب بعدد من الإصابات لم تعرف بعد، إضافة إلى حالة هلع وخوف شديد بين صفوف النازحين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.



وأعربت الجمعية عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها الطبية العاملة فى المُستشفى، لا سيما مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لليوم الرابع على التوالى ومع استمرار عزل المستشفى عن محيطه لليوم السادس على التوالي، جراء إغلاق كل الطرق المؤدية إليه بسبب القصف المتواصل؛ الذى أدى إلى تدمير المبانى والشوارع المحيطة.