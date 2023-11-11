شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فلسطيني لـ"الخليج 365": كلمة الرئيس السيسي أثلجت صدور الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور منصور أبو كريم، الباحث الفلسطيني فى العلاقات الدولية الفلسطينية، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، أثلجت صدور الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة، وأكدت الدور المصرى الرائد في دعم القضية الفلسطينية ، فقد حمل الرئيس على عاتقه التذكير بضرورة الوصول لتسوية شاملة عادلة ترتكز على مبدأ حل الدولتين، والعودة بالقضية إلى المسار السياسى لأن حل أزمة غزة لا يمكن أن يتم بمعزل عن حل القضية من جذورها وإعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

واستطرد أبو كريم قائلا، لقد كانت كلمة الرئيس السيسى قوية وواضحة، حيث ندد بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال ، وطالب بوقف فورى لتلك الحرب، كما طالب بإدخال المساعدات، و أكد على أهمية الأفق السياسى في أزمة غزة، إضافة إلى رفع الحصار وإنهاء معاناة الأطفال الأبرياء ، ورفض التهجير، إضافة إلى التأكيد على مبدأ حل الدولتين ، إلى جانب الجهود الميدانية التي تقوم بها الدولة المصرية في جانب إدخال المساعدات وترتيب استقبال الجرحى لتقديم الخدمات الطبية لهم في المستشفى الميدانى برفح، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

والإشارة لدعم مصر في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة، يحمل في طياته تقديرا للجهود المصرية وتقديرا للقرار المصرى سواء على المستوى السياسي أو الميدانى والإنسانى.

وأكد أن القرار العربى الذى جاء ضمن البيان الختامي الصادر عن القمة ، والذى تضمن دعم قادة الدول العربية والإسلامية لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، يؤكد الجهد غير المسبوق الذى تقوم به مصر على المستوي السياسي والإنسانى للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ اليوم الأول ، حيث سخرت كل إمكاناتها لنقل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأضاف، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن القمة العربية الإسلامية، أرسلت رسالة دعم للشعب الفلسطيني، والتصدى للمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال ، ودفع المجتمع الدولى للاضطلاع بدوره لإيقاف هذه المجازر ، وهذا يشكل دعما قويا للفلسطينيين في ظل ما يمر به من ظروف مأساوية، كما أكدت على ضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية كمدخل أساسى لإرساء السلام في الشرق الأوسط، ما يعد رسالة من النظام العربى والعالم الإسلامي.

وكانت أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة قد انطلقت ، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة ، وإعلان التضامن العربى الإسلامى مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القوة الإسرائيلية الغاشمة .

يشارك في القمة قادة وزعماء العالم العربى والإسلامى ، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وصل الرياض صباح اليوم للمشاركة في أعمال القمة .

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، في بيان لها ، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية". وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها.