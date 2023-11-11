الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت جمعية الهلال الأحمر في بيان على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" على أنه يوجد 18 سيارة بالأساس ولكن معظمها توقف نتيجة القصف أو انقطاع الإمدادات والوقود ولم يتبق بالخدمة سوى 7 سيارات منها.

وحذّرت الجمعية في بيانها، من أن "المركبات المتبقية معرضة لخطر التوقف التام عن العمل في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن فرقها وزعت في الأيام الأخيرة إمدادات حيوية على الهياكل الطبية في أنحاء غزة، وشاهدت "صورا مروعة أصبحت الآن أسوأ بسبب تصاعد الأعمال العدائية".

وأضافت في بيان أن ذلك أثر بشدة على المستشفيات وسيارات الإسعاف وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).

وتابعت: "نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يتحمل فوق طاقته ويعمل بإمدادات ضئيلة وغير آمن على نحو متزايد، قد وصل إلى نقطة اللاعودة".