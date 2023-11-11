"كتائب القسام" تعلن تدمير 160 آلية إسرائيلية منذ بداية التوغل البري

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "أبو عبيدة" في مقطع مسجل تزيد مدته عن 6 دقائق إن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد له في هذه الحرب".

واعتبر أن "الانتقام السهل والسريع" للجيش الإسرائيلي "يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية".

وأكد أبو عبيدة أن الدبابات والآليات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

ومضى بقوله: "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته".

وأكد أن "المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة"، في إشارة لإسرائيل.

وقال أبو عبيدة، إنه تم توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء "العدوان البري"، يوم 27 أكتوبر.

وأوضح أن من بين إجمالي الآليات المدمرة، تم تدمير ما يزيد عن 25 آلية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده، وإصابة 6 من بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك بقطاع غزة الليلة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر الماضي، إلى 43.

والسبت، قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم من الجو منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة نحو 5 آلاف هدف.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "منذ بداية العمليات البرية، هاجم سلاح الجو، بمساعدة وتوجيه من القوات البرية، نحو 5000 هدف في قطاع غزة لإحباط التهديدات في الوقت الحقيقي".

وأوضح أن الطائرات المقاتلة نفذت نحو 3300 غارة، فيما نفذت المروحيات الحربية 860 غارة، وأكثر من 570 غارة بطائرات مسيرة موجهة عن بعد.

واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن هذه الهجمات "ساعدت القوات البرية في إحباط التهديدات وإغلاق دوائر النار في وقت قصير".

وخلّف القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، دمارا غير مسبوق للقطاع وأزال أحياء كاملة، وأسفر عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية، حتى مساء أمس الجمعة.

وتواجه القوات البرية الإسرائيلية في القطاع منذ توغلها البري في 27 أكتوبر، مقاومة شرسة من مسلحي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين يستخدمون إلى جانب الأسلحة الخفيفة قذائف محلية الصنع وقذائف "آر بي جي"، تمكنوا خلالها من تدمير آليات إسرائيلية وقتل جنود وضباط، وفق مقاطع مصورة لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، وبيانات متتالية للجيش الإسرائيلي حول مقتل وإصابة جنود.

وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.