عداؤون من 32 دولة يجوبون شوارع دمشق من أجل السلام في سوريا وفلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - قبل شروق الشمس في سماء العاصمة السورية دمشق، انطلق 150 متسابقا من 32 دولة، نصفهم من جنسيات عربية وأجنبية، في سباق ماراثون "دمشق الدولي" الذي ينادون من خلاله بإحلال السلام لشعوب المنطقة.

ولفت المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السورية، عمر عاشور، في تصريح لـ "الخليج 365" إلى الجهود التي بذلت لإنجاح النسخة الثانية من الماراثون، مشيرا إلى أن الشعب السوري يصر على الحياة، وهو محب للسلام ويطالب بكسر الحصار الاقتصادي عليه.

وأضاف عاشور: "مشاركة الرياضيين تؤكد أن شعوب العالم مؤمنة برسالتنا وحقوقنا المحقة ويحمل رسالة أن المشاركين في الماراثون يقفون ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة".

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السورية، أن العدائين الأجانب المشاركين جاؤوا من روسيا ودول في أمريكا اللاتينية والصين واليابان وبولندا وإيطاليا وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا وإيران وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

قال منظم السباق للمشاركين الأجانب، فوتك ماكنيك، في تصريح لـ "الخليج 365": "رغم جميع الظروف والحروب التي تعصف بالمنطقة، فقد كان عدد المشاركين من دول أجنبية ضعف عدد المشاركين العام الماضي، إضافة للمشاركة من قبل المنظمات الدولية للتعبير عن تضمانهم مع شعوب المنطقة من أجل السلام وإيقاف الحرب".

أكد معاون وزير السياحة السوري، نضال ماشفج، أن الرياضة والسياحة من أكثر الوسائل التي يتم بها كسر الحصار على سوريا وإحلال السلام للشعوب، مضيفا: "اليوم، أثبتت مشاركة 32 دولة في ماراثون دمشق أن سوريا تنبض بالحياة وستعود إلى مكانتها السياحية في المنطقة".

وعبّر عدد من العدائين عن تطلعهم إلى إحلال السلام من أجل شعوب المنطقة.

واعتبر المتسابق "كنت" من كندا، أن "الماراثون يزيد الحماس لدى الناس وخاصة في المنطقة التي تعاني من الظروف الصعبة"، مشيرا إلى أن "مشاركة الأطفال يجعلنا نفكر بمصير الناس القادرة على إنعاش المنطقة من جديد". وأضاف قائلا: "أنا سعيد أن أكون في دمشق المدينة الغنية بالتاريخ والناس المضيافين".

بدورها، تحدثت لاعبة منتخب سوريا لألعاب القوى، فاطمة ريافي، في تصريح لـ "الخليج 365": "شاركت بالمارثون وكان من اللافت الحضور والمشاركة الخارجية على الرغم من الظروف الصعبة"، مبينة أهمية هذه الفعاليات لتبادل الخبرات والثقافات بين البلدان.

وقالت المتسابقة كريستينا بثلي، من بولندا: "أنا سعيدة جدا بمشاركتي بالمارثون مع وجود العديد من المشاركين في نشاط يحسن الصحة العامة".

وفي سباق الـ 10 كيلومترات، حل في المركز الأول في فئة الرجال سليمان العاصي، تلاه محمد نمر، ثم أنس سويدان، وجميعهم من سوريا، وفي فئة السيدات فازت في المركز الأول جولي فياض، ثم حلا عاصي وفاطمة ريا وجميعهن من سوريا.

وفي سباق /42/ كم، حل في المركز الأول في فئة الرجال يوشي ني من الصين والمركز الثاني سامر السمير من سوريا والمركز الثالث علي علي من سوريا، وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول مجدولين سكونيكا من بولندا والمركز الثاني يوري سوزوكي من اليابان والمركز الثالث ديانا بيزيرا من البرازيل.

وفي سباق /21/ كم في فئة الرجال، حل في المركز الأول قتيبة قناة من سوريا والمركز الثاني عبد الغني بكورة من سوريا والمركز الثالث عبد الجليل أبو سمرة من سوريا، وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول رقية محمود من سوريا والمركز الثاني لوسي جوبي من بريطانيا والمركز الثالث كانن بباجت من هولندا.