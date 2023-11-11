شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 8 آلاف طفل وامرأة.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 11100 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 8 آلاف طفل وامرأة وكبار في السن، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى، يضاف إلى عدد الشهداء نحو 2700 مفقود لايزالون تحت ركام المنازل المدمرة.

العدوان على غزة

من جانبها، وثّقت وزارة الأشغال تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال منذ بدء العدوان 41 ألف منزل بشكل كلي، و222 ألف منزل بشكل جزئي.